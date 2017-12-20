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Sancaklı: 4 büyükler küme düşürülmeli

Sancaklı: 4 büyükler küme düşürülmeli.17660
  • Giriş : 20.12.2017 / 16:55:00

Ünlü futbolcu Saffet Sancaklı, 4 büyüklerle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Eski futbolcu ve Milliyetçi Hareket Partili Milletvekili Saffet Sancaklı, 4 büyüklerin 'Mali Fair Play' kuralları gereği küme düşürülmesi gerektiğini savundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda Türkiye’nin 2002’de dünya 3’üncüsü iken bu yıl Kasım ayı verilerine göre 42’inci sıraya gerilediğini belirtti.

Bunun nedenlerinden birinin her şeyin siyasallaştırılması olduğuna işaret eden Sancaklı, federasyon seçimlerinde "Yakınlarımız olsun, partililerimiz olsun" denilerek, Türk sporunun altına dinamit konulduğunu savundu.
        
TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in tepki gördüğü için hiçbir maça gidemediğini ileri süren Sancaklı, TFF’nin bittiğini iddia etti.        

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un şu anda net borcunun 7 milyar lira olduğuna dikkati çeken Sancaklı, sadece faizleri ödeseler bile  kulüp başına 160-180’er milyon liranın düşeceğini belirterek, bu kulüplerin battığını öne sürdü.

Sancaklı, "Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil 2. Lig’e düşmesi lazım, ’mali fair play’den dolayı. Avrupa’da 6. ligiz para olarak. En son ihalede, biliyorsunuz, yıllık 600 milyon dolar sadece yayın geliri var ama şu anda takımların 2. Lig’e düşmesi lazım bu mali verilerden dolayı." şeklinde konuştu.

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