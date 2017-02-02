Facebook Twitter Rss

Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı.23705
  • Giriş : 02.02.2017 / 16:21:00

MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı toprağa verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


'Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'yı sevenleri ve ailesi son yolculuğuna uğurladı. Hülya Sancaklı gördüğü kanser tedavisi sırasında intihar girişiminde bulunmuşru.

Yoğun bakımda 19 gündür tedavi gördüğü Medicana International İstanbul Hastanesinde hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı için Fatih Camii’nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Saffet Sancaklı ve çocukları Duygu ve Mert Sancaklı’nın yanı sıra CHP’li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Sancaklı cenazede taziyeleri kabul ederken, camide geniş güvenlik önlemleri alındı. Hülya Sancaklı’nın kızı Duygu Sancaklı annesinin tabutuna sarılarak ağlarken, oğlu Mert bir an olsun bile annesinin tabuta başından ayrılmadı. Cenaze namazı sırasında ve helallik alınırken Saffet Sancaklı gözyaşlarına hakim olamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaklı’yı teskin etmeye çalıştı.

Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı tabuta omuz verdi. Hülya Sancaklı’nın naaşı omuzlarda cenaze aracına götürülerek, toprağa verilmek üzere Eyüp’teki Pierre Loti Mezarlığı’na götürüldü. Öte yandan Sancaklı ailesinin bu akşam 18.00’de Beşiktaş Akatlar’daki Mustafa Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.

Ekonomi Bakanı'ndan dolar açıklaması

HDP'li 2 milletvekili Silivri'ye sevk edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Anayasa değişikliği ile ilgili teklif Meclis'ten Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Diyanet'ten evlilik programlarına hutbe'

Diyanet'ten evlilik programlarına hutbe'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından evlilik programlarına ilişkin bir hutbe hazırlandı.

 

Türkiye'nin talebi BM tarafından kabul edildi

Türkiye'nin talebi BM tarafından kabul edildi

Türkiye'nin talebi Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

 

Katil anlattı: Yapma diye yalvardı

Katil anlattı: Yapma diye yalvardı

Süleyman Erten'in katili Süleyman K'nın ifadesi kan dondurdu.

Gülen'e büyük şok! Tutuklandı

Gülen'e büyük şok! Tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya