Saniyeler içinde kendini patlattı!
Kucağında her şeyden habersiz çocuğuyla elindeki bombayı güvenlik noktasından geçirmeyi başaran bir kadın DEAŞ adına intihar bombacısı oldu ve kendini patlattı. Kadının patlamadan saniyeler önceki görüntüsü ise Al Mawsleya TV tarafından yayınlandı.
Musul'da Irak ordusu tarafından ele geçirilen bir bölgede gerçekleşen olayda, kadının elindeki bombayı fark ettirmeden güvenlik kontrolünden geçtiği aktarıldı.
Patlamada, kadının çocuğunun yanı sıra Iraklı iki asker de hayatını kaybetti.
Kadının üzerindeki bombayı ilk olarak güvenlik noktasında patlatmaya çalıştığı ancak bombanın infilak etmediği aktarıldı. Daha sonra güvenlik noktasından uzaklaşan kadının üzerindeki bombayı patlatmayı başardığı belirtildi.
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