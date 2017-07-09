Facebook Twitter Rss

Saniyeler içinde kendini patlattı!

Saniyeler içinde kendini patlattı!.26986
  • Giriş : 09.07.2017 / 10:51:00

Irak'ın Musul kentinde kendini patlatan DEAŞ'lı bir kadının patlamadan saniyeler önce çekilmiş görüntüsü paylaşıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kucağında her şeyden habersiz çocuğuyla elindeki bombayı güvenlik noktasından geçirmeyi başaran bir kadın DEAŞ adına intihar bombacısı oldu ve kendini patlattı. Kadının patlamadan saniyeler önceki görüntüsü ise Al Mawsleya TV tarafından yayınlandı. 

Musul'da Irak ordusu tarafından ele geçirilen bir bölgede gerçekleşen olayda, kadının elindeki bombayı fark ettirmeden güvenlik kontrolünden geçtiği aktarıldı.

Patlamada, kadının çocuğunun yanı sıra Iraklı iki asker de hayatını kaybetti.

Kadının üzerindeki bombayı ilk olarak güvenlik noktasında patlatmaya çalıştığı ancak bombanın infilak etmediği aktarıldı. Daha sonra güvenlik noktasından uzaklaşan kadının üzerindeki bombayı patlatmayı başardığı belirtildi. 

Ünlü şarkıcı Emre Aydın'dan Sneijder mesajı

Bu görüntü Taksim'den! Güpegündüz...

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ateşkes anlaşması yürürlükte!

Ateşkes anlaşması yürürlükte!

ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında anlaştığı ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Alman basınından iddia: Çekiliyorlar

Alman basınından iddia: Çekiliyorlar

Adana'daki İncirlik Üssü'nde askerleri bulunan Almanya'nın bugün İnrirlik'i terk etmeye başladığı id

 

Almanya'da gözaltı sayısı 265'e yükseldi

Almanya'da gözaltı sayısı 265'e yükseldi

Almanya'da G20 nedeniyle çıkan olaylarda gözaltı sayısı 265'e yükseldi.

Trump'tan Putin'e: Sizinle görüşmek onurdur

Trump'tan Putin'e: Sizinle görüşmek onurdur

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesinde Rus lidere övgüler dizdi.

 

Almanya alev alev!

Almanya alev alev!

Almanya'nın Hamburg eyaletinde çıkan olaylardan sonra bazı Bakanlar dışarı çıkamadı.

122 ülke destek verdi, kabul edildi

122 ülke destek verdi, kabul edildi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın sert tepkisine rağmen 122 ülkenin desteği ile Nükleer Silahların Yasakl


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya