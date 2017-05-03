Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'ncüsü oldu
İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, birlikte çalıştığı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Bu başarılar bize daha fazla çalışma gücü veriyor. Harran’ın AK Kadınları olarak bize yakışanı yapıyoruz. Çok mutlu olduk, gururlandık” dedi.
BAŞARIYA BİR TESCİL DAHA
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca gerçekleştirilen performans değerlendirmesinde de geçtiğimiz aylarda birinciliği elde eden AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları, başarısını bir kez daha tescilledi.
AK Parti Genel Merkez tarafından AK Parti Bilgi Sistemi AKBİS’in içinde oluşturulan ve teşkilatların parti içi ve parti dışı tüm faaliyetlerinin objektif kriterlerle puanlanarak toplam performanslarının AKBİS üzerinden takip edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurgulanan bu sistemde, Harran İlçe Kadın Kolları’nın gösterdiği başarı dikkati çekti.
“SEVİNCİMİZ TAÇLANDI”
Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, konuya ilişkin açıklamasında, bu başarıların ilk ve son olmadığını ve olmayacağını belirterek, “Büyük bir azim ve istekle çalışıyoruz. Şükürler olsun ki; ilçemiz 16 Temmuz’da yapılan referandumda da Türkiye rekoru kırarak ülke gündemine oturdu. Bunun gururunu yaşarken, genel merkezimizden gelen performans değerlendirmesi bu sevincimizi adeta taçlandırdı” dedi.
Birlikte çalıştığı tüm teşkilat mensuplarına ve kendilerine destek veren tüm Harran halkına teşekkür ettiğini vurgulayan Başkan Huriye Biter, “Biz sadece seçim öncesinde değil, yılın her gününde halkımızın yanında ve sahadayız. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli fark budur. Tüm teşkilat olarak fedakarca çalışıyoruz.Hiçbir zaman oy hesabı yapmadan görevimizin gereklerini yerine getirdik. Mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.
"VATAN-MİLLET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Türkiye’de 957 ilçe bulunduğuna dikkati çeken Başkan Huriye Biter, Harran’ın yüzlere ilçeyi geride bırakarak elde ettiği başarı nedeniyle son derece gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti;
“Tüm AK Parti teşkilatımız kadınıyla, erkeği ile genciyle, yaşlısıyla azimle çalışıyor. Bu bir gönül işi. Reisimizin izinde vatan-millet için borcumuzu yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Ancak, bu tür derecelendirmeler de tatlı bir yarış oluyor. Bu açıdan bakıldığında bu yarıştan başarılı çıkmak elbette çok önemli. Partimizin tüm bireylerine teşekkür ediyor, emekleri için yürekten kutluyorum.”
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