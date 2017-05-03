Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'ncüsü oldu

Giriş : 03.05.2017 / 09:50:00

AK Parti Genel Merkezi’nce gerçekleştirilen TPS (Teşkilat Performans Sistemi) verilerinde, Harran İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Şanlıurfa 1’incisi, Türkiye 24’üncüsü olarak, bir büyük başarıya daha imza attı.