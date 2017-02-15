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Şanlıurfa'da 17 polise FETÖ'den gözaltı

Şanlıurfa'da 17 polise FETÖ'den gözaltı.17239
  • Giriş : 15.02.2017 / 15:30:00

Şanlıurfa'da 17 polis FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltındaki isimlerin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli Adana, Adıyaman, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin’de çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan ve polislikten ihraç edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Şanlıurfa’ya getirilerek sorgulamalarının yapılacağı bildirildi.

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