Şanlıurfa'da 'Çöl Varanı' ölü bulundu!
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri çöl varanının öldüğünü tespit etti. Çöl varanının üzerinde herhangi bir darbe izine rastlanmadı.
Sayıları gün geçtikçe azalan, neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor. Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü nedeniyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülüyor. Yanlış bilinenin aksine zehirsiz bir tür olan çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor.
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