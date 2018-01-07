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Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var.20180
  • Giriş : 07.01.2018 / 08:15:00

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahtalarla yüklü traktörle otomobil çarpıştı.

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Sepet Beşik

Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Viranşehir'den Diyarbakır yönüne giden Sabahattin Seyhan (48) yönetimindeki 34 YPJ 46 plakalı otomobil, aynı yöne giden kalıp tahtası yüklü traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tahtalar, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Sabahattin Seyhan ile yanındaki Hüsna Seyhan (47), Fatma Gül Seyhan (7), Mahir Seyhan ve Gülbahar Seyhan yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Gül Seyhan ile Hüsna Seyhan kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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