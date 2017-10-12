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Şanlıurfa'da işçi minibüsü devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa'da işçi minibüsü devrildi: 14 yaralı.17085
  • Giriş : 12.10.2017 / 10:47:00
  • Güncelleme : 12.10.2017 / 10:46:57

Şanlıurfa'da işçi minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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Beşik Modelleri

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa Organize Sanayş Bölgesi'ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 14 vatandaşımız hemen hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bu Sabah Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 S 1152 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi. Yola savrulan işçiler ambulanslara konularak, kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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