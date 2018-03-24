Şanlıurfa'da okul yoluna bombalı tuzak!
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain planı son anda önlendi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde belediye işçisi Mehmet Mengi'nin dikkati sayesinde bir facia önlendi.Patlayıcı polis ekipleri tarafından imha edildi.
Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti.
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