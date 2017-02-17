Şanlıurfa'da saldırı!
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yenişehir Mahallesi’ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
VALİ TUNA: 3 YAŞINDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ 15 YARALI
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.
"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür." diyen Tuna, "Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir." bilgisini paylaştı.
DİĞER HABERLER
Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara yönelik düzenlenen saldırıdan sonra açıklama yaptı.
Erdoğan hemen saldırıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ce savcılara yönelik yapılan saldırıdan sonra hemen yetkil
Gırgır'ın ünlü çizerinden o karikatüre tepki
Kapatılan Gırgır dergisinin ünlü karikatüristi de o karikatüre tepki gösterdi.
HDP'li vekil havalimanında gözaltına alındı
HDP'li milletvekili Ferhat Encü havalimanında gözaltına alındı.
Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi
Başhekim ve eşi gözaltında
Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.