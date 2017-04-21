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Şanlıurfa'da şok saldırı girişimi

Şanlıurfa'da şok saldırı girişimi.22297
  • Giriş : 21.04.2017 / 17:17:00

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde saldırı hazırlığında olan teröristler öldürüldü.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılan bomba yüklü araçtaki teröristler öldürülürken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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