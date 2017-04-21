Şanlıurfa'da şok saldırı girişimi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılan bomba yüklü araçtaki teröristler öldürülürken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
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