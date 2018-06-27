Sarallar'a operasyon: 35 gözaltı!
Polis ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde yürüttükleri operasyonda suç örgütü Sarallar'ın üyesi olan 35 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir motor kulübü başkanı olan N. Arabacı'nın da bulunduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
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