Saray operasyonu! Gözaltılar var!
Suudi Arabistan'da saraya yapılan operasyonda 11 prens gözaltına alındı. Prenslerin teslim olmamak için saray önünde eylem yaptığı öğrenildi.
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