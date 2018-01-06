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Saray operasyonu! Gözaltılar var!

Saray operasyonu! Gözaltılar var!.9805
  • Giriş : 06.01.2018 / 14:02:00
  • Güncelleme : 06.01.2018 / 14:01:00

Suudi Arabistan'da saraya yapılan operasyonda 11 prens gözaltına alındı.

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Büyüyen Beşik

Suudi Arabistan'da saraya yapılan operasyonda 11 prens gözaltına alındı. Prenslerin teslim olmamak için saray önünde eylem yaptığı öğrenildi.

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