Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Galatasaray ilk maçta 5-1 yendiği Sivas Belediyespor'a 2-1 kaybetti ancak ilk maçtaki galibiyet ile adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Eren Derdiyok attı. Sivas Belediyespor'a galibiyetti getiren golleri ise Samet Katanalp ve Ali Aydın kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısının 79. dakkasında Samet Katanalp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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