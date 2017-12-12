Facebook Twitter Rss

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!.26076
  • Giriş : 12.12.2017 / 21:38:00

Yedeklerle saha çıkan Galatasaray, Sivas Belediye'ye yenilmekten kurtulamadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Galatasaray ilk maçta 5-1 yendiği Sivas Belediyespor'a 2-1 kaybetti ancak ilk maçtaki galibiyet ile adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Eren Derdiyok attı. Sivas Belediyespor'a galibiyetti getiren golleri ise Samet Katanalp ve Ali Aydın kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 79. dakkasında Samet Katanalp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e

İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Spor yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı.

 

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.

Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor

Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor

Teknik adam Aykut Kocaman, takımının durumu ile ilgili umutlu konuştu.

 

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu

Tecrübeli oyuncu Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya