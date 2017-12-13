Sarı-Lacivertliler Adana'da şov yaparak turladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşına çıkan Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda da 4-1 yendi ve son 16 turuna yükseldi.
Valbuena'nın 3 asist ve bir golle yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe'ye farkı getiren diğer goller Fernandao (2) ve Aatıf'tan geldi.
Fenerbahçe karşılaşmaya, takımda az süre alan bazı oyuncular ve gençlerin de bulunduğu bir kadroyla çıktı. Aykut Kocaman maçta kaleyi Erten Ersu'ya emanet ederken, savunmayı Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Fenerbahçe'de orta sahada Muhammed Samed Karakoç, Ozan Tufan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatıf Chahechouhe yer aldı. Forvet arkasında Mathieu Valbuena'nın görev aldığı sarı-lacivertli takımın ileri ucunda ise Jose Fernandao bulundu.
24. dakikada Fernandao'nun harika golüyle öne geçen Fenerbaçhe, Mendy'nin golüne engel olamayınca skora denge geldi. Ancak 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fernandao, Fenerbahçe'yi soyunma odasına 2-1 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen sarı lacivertliler, 57'de Aatıf ve 68'de Valbuea'nayla iki gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.
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