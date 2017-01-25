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Sarı lacivertlilerden Mehmet Ekici açıklaması!

Sarı lacivertlilerden Mehmet Ekici açıklaması!.17494
  • Giriş : 25.01.2017 / 23:36:00

Fenerbahçe, çok konuşulan Mehmet Ekici transferi hakkında açıklamada bulundu.

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Son günlerde çok konuşulan ve farklı dedikodulara konu olan Trabzpnsporlu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi hakkında sarı lacivertli cepheden açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon Euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır" ifadeleri yer aldı.

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