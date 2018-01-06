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Sarıyer'de bir araç denize uçtu!

Sarıyer'de bir araç denize uçtu!.21928
  • Giriş : 06.01.2018 / 17:45:00

İstanbul Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücüsü denize uçtu.

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Büyüyen Beşik

Sarıyer Liman Caddesinde ilerleyen otomobil 150 metre yükseklikten denize uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüyü dalgıçlar çıkardı.

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