Sarıyer'de bir araç denize uçtu!
Sarıyer Liman Caddesinde ilerleyen otomobil 150 metre yükseklikten denize uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüyü dalgıçlar çıkardı.
HÜRRİYET
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