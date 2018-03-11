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Şarkıcı Ajda Pekkan'dan 450 bin liralık indirim!

Şarkıcı Ajda Pekkan'dan 450 bin liralık indirim!.22760
  • Giriş : 11.03.2018 / 09:33:00

Villasını satışa çıkaran Ajda Pekkan, bir türlü alıcı bulamıyor.

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Büyüyen Beşik

Ajda Pekkan, Bahçeköy’de, Koru Sitesi içinde bulunan villasını geçen yıl 8 milyon 300 bin dolara satışa çıkarmıştı.

6 odası, 2 salonu bulunan villaya alıcı bulamayan sanatçı, 450 bin dolarlık indirim yaparak evin fiyatını 7 milyon 850 bin dolara düşürdü. Ancak yine de müşteri bulamadı.

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