Şarkıcı Ajda Pekkan'dan 450 bin liralık indirim!
Ajda Pekkan, Bahçeköy’de, Koru Sitesi içinde bulunan villasını geçen yıl 8 milyon 300 bin dolara satışa çıkarmıştı.
6 odası, 2 salonu bulunan villaya alıcı bulamayan sanatçı, 450 bin dolarlık indirim yaparak evin fiyatını 7 milyon 850 bin dolara düşürdü. Ancak yine de müşteri bulamadı.
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