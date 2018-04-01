Şarkıcı Aleyna Tilki, Avrupa turnesine çıkıyor
Dört gün önce 18 yaşına girip reşit olan Aleyna Tilki, cuma günü itibarıyla 11 şehri kapsayan Avrupa turnesine çıkıyor.
İLK DURAĞI NÜRNBERG
Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, reşit olmadığı için kulüplerde sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki için hareket zamanı! Dört gün önce 18 yaşına giren popçu, ayağının tozuyla Avrupa turnesine çıkacak. 6 Nisan’da Nürnberg’den başlayacak turne Berlin, Viyana, Aachen, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Oberhausen, Köln, Bremen ve Zürih’le sürecek.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK
Tilki, 12 Mayıs’a kadar sürecek konserler için 6 bin 800 km yol kat edecek. Turnenin en özel konserini ise 2016’da sahneye çıkmasına izin verilmediği Stuttgart’ta verecek. O dönem konseri iptal edilince, “1 yıl 4 ay sonra görüşürüz” diyerek hayranlarıyla fotoğraf çektirip İstanbul’a dönen şarkıcı, böylece verdiği sözü de tutmuş olacak.
HABERTÜRK
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