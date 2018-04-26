Şarkıcı Berkay 1 milyonluk arabayla yolda kaldı
Önceki akşam Bebek’te arkadaşları ile buluşan Berkay, eve gitmek için arabasına binince şoka uğradı.
Mekanda 1 saat kalan Berkay, 1 milyon liraya yeni aldığı Cadillac Escalade model otomobiline bindi. Ama ne yaptıysa aracını çalıştıramadı. Akünün bittiği ortaya çıkınca, şaşırıp kaldı. Arkadaşlarının arabasından ara kablo ile akü takviyesi yaptı.
MUHABİRLER DOKTORA GÖTÜRDÜ
Sağ gözünde rahatsızlık olduğunu söyleyen Berkay, muhabirlerin aracıyla hastaneye gitti. Çıkışta ilacını alan Berkay, sonra dönüp aküsü dolan cipi ile evine gitti.
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