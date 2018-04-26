Facebook Twitter Rss

Şarkıcı Berkay 1 milyonluk arabayla yolda kaldı

Şarkıcı Berkay 1 milyonluk arabayla yolda kaldı.24223
  • Giriş : 26.04.2018 / 09:08:00

Önceki akşam 1 milyon liralık lüks cipiyle Bebek’e giden Berkay’ın aracının aküsü bitti..

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Önceki akşam Bebek’te arkadaşları ile buluşan Berkay, eve gitmek için arabasına binince şoka uğradı.

Mekanda 1 saat kalan Berkay, 1 milyon liraya yeni aldığı Cadillac Escalade model otomobiline bindi. Ama ne yaptıysa aracını çalıştıramadı. Akünün bittiği ortaya çıkınca, şaşırıp kaldı. Arkadaşlarının arabasından ara kablo ile akü takviyesi yaptı.

MUHABİRLER DOKTORA GÖTÜRDÜ

Sağ gözünde rahatsızlık olduğunu söyleyen Berkay, muhabirlerin aracıyla hastaneye gitti. Çıkışta ilacını alan Berkay, sonra dönüp aküsü dolan cipi ile evine gitti.

İran'da düşen jetle ilgili flaş gelişme!

237 yıllık şirket, dev satın almayı bitiriyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Arda'nın eşi Aslıhan istenmeyen gelin oldu

Arda'nın eşi Aslıhan istenmeyen gelin oldu

Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan istenmeyen gelin oldu.

Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver, Murat Boz ile ayrılıkları sonrası ilk kez paylaşımda bulundu.

 

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı

Ünlü izdivaç sunucusu Esra Erol'dan derbi ile ilgili açıklama geldi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!

Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile kaldığı öğrenildi.

 

Oyuncu Özcan Deniz'den eşine anlamlı hediye

Oyuncu Özcan Deniz'den eşine anlamlı hediye

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz’i hediye yağmuruna tutuyor.

Tuvana Türkay: Alper'in adını anmak istemiyorum

Tuvana Türkay: Alper'in adını anmak istemiyorum

Birlikteliklerine son veren Tuvana Türkay ve Alper Potuk arasında soğuk rüzgarlar esiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya