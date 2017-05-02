Şarkıcı Davut Güloğlu'nun cezası belli oldu
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Yenikapı'da düzenlenen demokrasi mitingine 'Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım' diyen Sıla'ya sert tepki gösteren Davut Güloğlu'nun cezası belli oldu.
Davut Güloğlu’na Sıla’ya için söylediği “S… olsun gitsin” sözleri için 14 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hapis cezasını para cezasına çevirerek Güloğlu’na 8 Bin 500 TL para cezası verdi.
Güloğlu’nun bu sözlerinin ardından Sıla şikayetçi olmuş ve Güloğlu hakkında “basın yoluyla hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Davut Güloğlu’na, “Basın yoluyla hakaret” suçundan 14 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı da para cezasına çeviren mahkeme, Güloğlu’na 8 Bin 500 TL para cezasına hükmetti.
Cezada ertelemeye gitmeyen mahkeme Güloğlu’nun parayı 12 taksitle ödemesine karar verdi.
HÜRRİYET
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