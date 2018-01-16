Şarkıcı Demet Akalın'ın çorapları 5 bin TL!
Sevilen şarkıcı Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Kerimcan Durmaz'ı izlemeye gitti. Konser çıkışı gazetecilerle sohbet eden Akalın'ın Gucci marka çoraplarının değerinin 5 bin TL olduğu öğrenildi.
Daha önce giydiği elbiseyle Rihanna’yı taklit ettiği konuşulan şarkıcı, bu kez Jennifer Lopez’in çoraplarından giydi.
TRT
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