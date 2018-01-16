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Şarkıcı Demet Akalın'ın çorapları 5 bin TL!

Şarkıcı Demet Akalın'ın çorapları 5 bin TL!.22887
  • Giriş : 16.01.2018 / 12:15:00

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın giydiği çorapların fiyatı dudak uçuklattı.

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Beşik Modelleri

Sevilen şarkıcı Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Kerimcan Durmaz'ı izlemeye gitti. Konser çıkışı gazetecilerle sohbet eden Akalın'ın Gucci marka çoraplarının değerinin 5 bin TL olduğu öğrenildi.

Daha önce giydiği elbiseyle Rihanna’yı taklit ettiği konuşulan şarkıcı, bu kez Jennifer Lopez’in çoraplarından giydi.

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