Şarkıcı Deniz Seki'nin düğün tarihi belli oldu
Deniz Seki, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yatarken desteğini bir an olsun üstünden çekmeyen nişanlısı Faruk Salman ile evleniyor. Çiftin 5 Kasım tarihinde nikah günü alacağı öğrenildi.
Resmi işlemler için evrak hazırlayan ünlü şarkıcı, gelinlik bakmaya başladı.
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