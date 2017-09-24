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Şarkıcı Deniz Seki'nin düğün tarihi belli oldu

Şarkıcı Deniz Seki'nin düğün tarihi belli oldu.20921
  • Giriş : 24.09.2017 / 12:24:00

Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile Faruk Salman'ın düğün tarihi belli oldu.

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Deniz Seki, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yatarken desteğini bir an olsun üstünden çekmeyen nişanlısı  Faruk Salman ile evleniyor. Çiftin 5 Kasım tarihinde nikah günü alacağı öğrenildi.

Resmi işlemler için evrak hazırlayan ünlü şarkıcı, gelinlik bakmaya başladı.

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