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Şarkıcı Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı!

Şarkıcı Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı!.15762
  • Giriş : 22.12.2017 / 12:41:00

Kilolarıyla dikkat çeken Deniz Seki'yi görenler şaşkınlık geçirdi.

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Büyüyen Beşik

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde uzun süre kalan ve geçtiğimiz aylarda tahliye olan Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman ile ayrıldıkatan sonra aldığı kilolarla dikkat çekti.

Hızlı bir şekilde kilo alımı yaşadığı için magazincilerin 'kilo' sorusuna 'Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim' diye cevap verdi. Peki Deniz Seki'ye ne oldu? neden bu kadar kilo aldı, Deniz Seki neden mide ameliyatı geçirecek? İşte Deniz Seki ile ilgili merak ettikleriniz

Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı'nın, 40'ıncı doğum günü partisine katılan Deniz Seki gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kilo aldığı gözlenen Seki, "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim. Benim yaşadıklarımı başkası yaşasa, şu an akıl hastanesinde olurdu" şeklinde konuştu.

"KIYAFET İÇİN BİRİNİ İNCİTMEM"

Modacı Gülşah Saraçoğlu'yla kavga ettiği haberlerine de açıklık getiren Seki, "Asla kıyafet için birini incitmem" dedi.

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