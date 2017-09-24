Şarkıcı Dilber Ay işlediği cinayeti anlattı
TV8'de yayınlanan bir programa katılan Dilber Ay, cezaevine girmesinin nedenini Almanya'da bir konser sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen birini ölmesi olarak anlattı.
Ünlü türkücü, "Bu dünyada namusuma, ekmeğime, şerefimle oynama. Bu yüzden yaptım. Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi" dedi.
Dilber Ay, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 20 gün cezaevinde kaldığını söyledi.
MİLLİYET
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