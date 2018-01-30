Şarkıcı Dilberay, Seda Sayan'ı böyle öptü
Seda Sayan'ın programına konuk olan Dilberay yaptığı hareketle olay oldu. Dilberay, 'Seda Sayan'la adlı programın sunucusu Seda Sayan'ı 'Çok Güzel burnu ya' diyerek 2 kez öptü.
TRT
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