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Şarkıcı Dilberay, Seda Sayan'ı böyle öptü

Şarkıcı Dilberay, Seda Sayan'ı böyle öptü.20020
  • Giriş : 30.01.2018 / 18:02:00

Ünlü şarkıcı Dilberay'ın Seda Sayan'ı burnundan öpmesi olay yarattı.

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Seda Sayan'ın programına konuk olan Dilberay yaptığı hareketle olay oldu. Dilberay, 'Seda Sayan'la adlı programın sunucusu Seda Sayan'ı 'Çok Güzel burnu ya' diyerek 2 kez öptü.

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