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Şarkıcı Ebru Gündeş kıyafetlerini satıyor!

Şarkıcı Ebru Gündeş kıyafetlerini satıyor!.15876
  • Giriş : 29.12.2017 / 12:31:00

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahne kıyafetlerini internetten satıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan tutuklanan Reza Zarrab'ın eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahne kıyafetlerini internetten satıyor.

Ebru Gündeş eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satıp kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlıyor. Kıyafetleri 200 ila 2 bin 500 TL arasında satıyor. Sitede son 1 yılda 10 kıyafet satılmış.

Reza Zarrab'ın Amerika'da itirafçı olduğunun kesinleşmesinin ardından Ebru Gündeş'İn eşinden boşanmak için dava açacağı iddia ediliyordu. Herkesin boşanma davasını ne zaman açacağını merak ettiği Ebru Gündeş, boşanmayı asla düşünmüyor.

Reza Zarrab'ın casusluk soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam eden Ebru Gündeş'in, kızı Alara Zarrab'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi. Ebru Gündeş'in işleri de açıldı... Tüm programları doldu... Sahneye çıktığı her yer tamamen doluyor, rezervasyonlar erkenden kapanıyor.

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