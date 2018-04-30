Facebook Twitter Rss

Şarkıcı Emrah Dinçer cinayetten tutuklandı

Şarkıcı Emrah Dinçer cinayetten tutuklandı.22218
  • Giriş : 30.04.2018 / 11:51:00

İzmirli şarkıcı Emrah Dinçer cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İzmirli şarkıcı Emrah Dinçer, 2016 yılında Avukat Onur Evrim Demir'i vahşice öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

İddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir’i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer’in, daha sonra Açıkbaş’ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı’nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü. Demir’in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer’in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer’in “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise “delilleri yok etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

MİLLİYET

Diyanet İşleri Başkanı'ndan kandil mesajı

Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı'ndan kandil mesajı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan kandil mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Kandili ile ilgili mesaj yayımladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifa ettiği duyuruldu.

 

Seçim süreci başlıyor

Seçim süreci başlıyor

24 Haziran'da ülkenin kaderi belirleyecek seçim için süreç başlıyor.

Yangın paniği! Mahalle dumana boğuldu!

Yangın paniği! Mahalle dumana boğuldu!

İstanbul Kağıthane'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle mahalle dumana boğuldu.

 

Bu kez cinayetten tutuklandı

Bu kez cinayetten tutuklandı

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine saldırma iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, bu kez tutuklan

İYİ Parti Sözcüsü'nden 'bedelli askerlik' önerisi

İYİ Parti Sözcüsü'nden 'bedelli askerlik' önerisi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, tartışma konusu olan bedelli askerlik ile ilgili öneride bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya