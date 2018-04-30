Şarkıcı Emrah Dinçer cinayetten tutuklandı
İzmirli şarkıcı Emrah Dinçer, 2016 yılında Avukat Onur Evrim Demir'i vahşice öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.
İddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir’i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer’in, daha sonra Açıkbaş’ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı’nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü. Demir’in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer’in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer’in “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise “delilleri yok etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.
MİLLİYET
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