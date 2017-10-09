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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun evleniyor!

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun evleniyor!.17713
  • Giriş : 09.10.2017 / 16:51:00

Şarkıcı Emrah'ın magazin gündeminden düşmeyen oğlu Tayfun evleniyor.

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Uzun yıllar kabul etmediği oğlu ile magazin basınında sıkça yer alan Emrah ve oğlu Tayfun ile ilgili gelişme yaşandı. Emrah'ın oğlu, Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programında tanıştığı gelin adayı ile evleniyor.

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlenme programında tanıştığı Funda Çakır ile evleniyor. 'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; çift dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasındaki isteme merasiminin ardından Tayfun ve Funda yüzüklerini taktı.

Tayfun,"'Babamdan dolayı kimse bize inanmıyordu, herkes aşkımızı yalan sandı ama biz evleniyoruz" açıklamasının ardından çok yakında nikah masasına oturacağının sinyallerini verdi.

Tayfun Erdoğan yaptığı açıklamada, "Mesaj yağmuruna tutuyorsunuz ama yazın evlilik değil nişan olacak orada bir yanlışlık olmuş" dedi.

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