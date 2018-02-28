Şarkıcı Emrah'tan oğlu Tayfun'a gönderme
Geçtiğimiz yıllarda katıldığı izdivaç programlarında babasını kötülemesi nedeniyle babası ile arası açılan Tayfun'a ünlü oyuncu ve şarkıcı Emrah'tan gönderme geldi.
Uzun bir aradan sonra Aşk ve Mavi adlı diziyle ekranlara dönen Emrah vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.
Yoruma kapalı bir şekilde yazdığı; "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi.
DÖNERCİLİK YAPMAYA BAŞLAMIŞTI
Kısa bir süre önce dönercilik yapmaya başladığı yazılıp çizilen Tayfun'un babasının bu sözleri karşısında ne yorumda bulunacağıysa merak konusu oldu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı.
Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı'dan sonra 2. şok!
Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, ikinci bir ayrılık daha yaşadı.
Ümit Yılmaz'dan yepyeni bir albüm: Siyah
Müziğinin en önemli yanının, duygu olduğunu söyleyen Ümit Yılmaz, 'Siyah' adlı albümünde, sevdaya da
Deniz Seki mide küçültme ameliyatı oldu
Kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı oldu.
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'u köpek ısırdı
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'u sokakta bulup beslediği köpek tarafından saldırıya uğradı.
Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı!
Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı.