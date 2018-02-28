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Şarkıcı Emrah'tan oğlu Tayfun'a gönderme

Şarkıcı Emrah'tan oğlu Tayfun'a gönderme.25983
  • Giriş : 28.02.2018 / 15:47:00

Şarkıcı Emrah, sorun yaşandığı oğlu Tayfun'a göndermede bulundu.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı izdivaç programlarında babasını kötülemesi nedeniyle babası ile arası açılan Tayfun'a ünlü oyuncu ve şarkıcı Emrah'tan gönderme geldi.

Uzun bir aradan sonra Aşk ve Mavi adlı diziyle ekranlara dönen Emrah vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.

Yoruma kapalı bir şekilde yazdığı; "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi.

DÖNERCİLİK YAPMAYA BAŞLAMIŞTI

Kısa bir süre önce dönercilik yapmaya başladığı yazılıp çizilen Tayfun'un babasının bu sözleri karşısında ne yorumda bulunacağıysa merak konusu oldu.

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