Şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!
Hakan Altun'dan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı soğuk havalar ve yoğun iş temposu nedeniyle gribal enfeksiyona yakalandı. Konserleri iptal edilen Altun, hastaneye kaldırıldı.
Hakan Altun’un yoğun tempoya daha fazla dayanamadığı ve bağışıklık direncinin düşmesi sonrasında hastalandığı söylendi.
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