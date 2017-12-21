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Şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!.8828
  • Giriş : 21.12.2017 / 10:50:00

Sevilen şarkıcı Hakan Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Hakan Altun'dan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı soğuk havalar ve yoğun iş temposu nedeniyle gribal enfeksiyona yakalandı. Konserleri iptal edilen Altun, hastaneye kaldırıldı.

Hakan Altun’un yoğun tempoya daha fazla dayanamadığı ve bağışıklık direncinin düşmesi sonrasında hastalandığı söylendi.

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