Şarkıcı Hande Yener'e 'huzur' göndermesi
Ümit Cem Şenol, şarkıcı Hande Yener'le yaşadığı Zekeriyaköy'deki villayı terk etti. 33 yaşındaki manken, önceki gün akrabalarıyla Kartepe'ye gitti.
Halası ve kuzenleriyle dağ evinde mangal yapan Şenol, doğanın keyfini çıkardı. Bir ara şöminenin görüntüsünü paylaşan mankenin paylaşımına 'Huzur' notu eklemesi dikkat çekti.
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