Şarkıcı İbrahim Erkal'dan kötü haber geldi
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler geldi. Erkal'ın durumunda bir gelişme olmadığı öğrenildi.
Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.
Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve İbrahim Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.
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