Facebook Twitter Rss

Şarkıcı İbrahim Erkal'dan kötü haber geldi

Şarkıcı İbrahim Erkal'dan kötü haber geldi.18060
  • Giriş : 01.05.2017 / 12:33:00

Şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler geldi. Erkal'ın durumunda bir gelişme olmadığı öğrenildi.

Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve İbrahim Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.

TÜRKİYE

Angela Merkel'den çağrı geldi: Durdurun!

Sigara yasağı için dedektörlü önlem!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sınıra mevzi kazılıyor!

Sınıra mevzi kazılıyor!

Suriye sınırımıza askeri zırhlı araçlar için mevziler kazılmaya başlandı.

Erzurum'da ilk kez 1 Mayıs kutlandı

Erzurum'da ilk kez 1 Mayıs kutlandı

Erzurum'da ilk kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

 

Sigara yasağı için dedektörlü önlem!

Sigara yasağı için dedektörlü önlem!

Sağlık Bakanı Akdağ, sigara yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'li vekil İbrahim Ayhan gözaltına alındı

HDP'li vekil İbrahim Ayhan gözaltına alındı

HDP'li vekil İbrahim Ayhan GAP Havalimanı'nda gözaltına alındı.

 

Marmara Denizi turuncu oldu

Marmara Denizi turuncu oldu

Tekirdağ'da denizin turuncuya döndüğünü gören halk büyük şaşkınlık yaşadı.

Deniz Seki tahliye oluyor

Deniz Seki tahliye oluyor

Ünlü pop sanatçısı Deniz Seki'nin tahliye tarihi belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya