Şarkıcı İrem Derici yeni aşkı ile yakalandı
Verdiği kilolar ve rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren İrem Derici toparlandı. Önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Derici'nin yanında kendisinden 4 yaş küçük sevgilisi de vardı.
Derici, “Henüz tanışma aşamasındayız. Tam olarak sevgiliyiz denemez ama olduğu zaman kolundan tutup ‘İşte damat adayınız’ derim.” diye konuştu.
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