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Şarkıcı İrem Derici yeni aşkı ile yakalandı

Şarkıcı İrem Derici yeni aşkı ile yakalandı.23668
  • Giriş : 11.12.2017 / 11:26:00

Şarkıcı İrem Derici, yeni aşkı Barış Murat Yağcı ile yakalandı.

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Beşik Modelleri

Verdiği kilolar ve rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren İrem Derici toparlandı. Önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Derici'nin yanında kendisinden 4 yaş küçük sevgilisi de vardı.

Derici, “Henüz tanışma aşamasındayız. Tam olarak sevgiliyiz denemez ama olduğu zaman kolundan tutup ‘İşte damat adayınız’ derim.” diye konuştu.

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