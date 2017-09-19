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İrem Derici yoğun bakıma alındı

İrem Derici yoğun bakıma alındı.11114
  • Giriş : 19.09.2017 / 11:31:00
  • Güncelleme : 19.09.2017 / 11:32:43

Hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Hastaneye kaldırılan İrem Derici'den kötü haber geldi. Verdiği kilolar ve sağlık sorunlarıyla son dönem hastaneye sık sık kaldırılan Derici, dün Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne transfer edildi.

Dericinin sağlık durumuyla ilgili, Prof. Dr. Reha Baran şu açıklamaları yaptı: “ İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

TRT

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