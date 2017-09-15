Şarkıcı Murat Boz'dan evlilik açıklaması!
Oynadıkları filmin setinde başlayan Murat Boz-Aslı Enver aşkı tam gaz devam ediyor. Magazin basınında çıkan evlilik ve kız isteme iddialarına ilişkin açıklama yapan Murat Boz, haberleri yalanladı.
Çıkan haberlere göre Aslı Enver’e evlilik teklif edip ‘evet’ cevabını alan yakışıklı popçu, Kurban Bayramı’nın ardından kız istemek için Enver’in ailesinin kapısını çalacaktı.
Önceki gece bir restoran çıkışında gazeteciler ile karşılaşan Murat Boz " Kız isteme" haberlerinin hatırlatılması üzerine " Biz de sizden öğreniyoruz. Yok öyle bir şey" dedi...
HÜRRİYET
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