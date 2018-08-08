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Şarkıcı Mustafa Ceceli'ye mahkemeden ret!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'ye mahkemeden ret!.22626
  • Giriş : 08.08.2018 / 09:26:00

Mustafa Ceceli'nin İntizar hakkındaki başvurusu reddedildi.

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Sepet Beşik

Ünlü pop şarkıcısı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile yaşadığı aşkla magazin basınından düşmeyen İntizar aleyhine alınan koruma kararına itiraz eden Ceceli mahkemeden ret yanıtı aldı.

Ünlü şarkıcı, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’a 2 ay süreyle kendisine yaklaşmaması için karar çıkartmıştı. Ceceli’nin bu kararına karşı İntizar da 2 aylık koruma kararı aldırmıştı. İntizar’ın aldırdığı karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Mustafa Ceceli’nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Karşı tarafın ifadeleri yalandır. Mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır. Karşı taraf ile müvekkilin eşi arasındaki ilişki 3. şahıslar açısından tehlike oluşturmaktadır. Mahkemenin müvekkil aleyhine verdiği karar kaldırılsın.” Ancak mahkeme Ceceli’nin itirazını reddetti. 

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