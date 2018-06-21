Facebook Twitter Rss

Şarkıcı saldırıda hayatını kaybetti

Şarkıcı saldırıda hayatını kaybetti.20617
  • Giriş : 21.06.2018 / 10:34:00

Bodrum'daki saldırıda ölenler arasında genç şarkıcının da olduğu öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan saldırı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Mekan sahibine kurulan pusuda genç şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Mehmet Ali Sürensoy öldü.

Olay, Bodrum’da Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı. Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra şarkıcı Hacer Tülü (40), Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı'ya isabet etti.

Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındı.

HÜRRİYET

Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi

2 kez oy kullanan kadın serbest!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sosyal medya operasyonu: 11 kişi gözaltında

Sosyal medya operasyonu: 11 kişi gözaltında

Sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

Leyla için telefon geldi: Başınız sağolsun!

Leyla için telefon geldi: Başınız sağolsun!

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gelen telefon ekipleri hareketlendirdi.

 

Leyla bataklıkta arandı!

Leyla bataklıkta arandı!

Kayıplara karışan minik Leyla ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Gazeteci Ece Sevim tutuklandı

Gazeteci Ece Sevim tutuklandı

Gazeteci Ece Sevim'in FETÖ'den tutuklandığı açıklaması geldi.

 

4 ayağı kesilmiş kedi bulundu!

4 ayağı kesilmiş kedi bulundu!

Bursa'da 4 ayağı kesilmiş kedi ölüsü vatandaşın tepkisini çekti.

Mahmut Tuncer'e hapis!

Mahmut Tuncer'e hapis!

Ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya