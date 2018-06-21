Şarkıcı saldırıda hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan saldırı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Mekan sahibine kurulan pusuda genç şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Mehmet Ali Sürensoy öldü.
Olay, Bodrum’da Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı. Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra şarkıcı Hacer Tülü (40), Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı'ya isabet etti.
Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındı.
HÜRRİYET
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