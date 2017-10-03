Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan bebek bekliyor
Uzun zamandır oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla'yı bebek heyecanı sardı. Geçtiğimiz yaz sevgilisini annesi Ömür ve babası Şükrü Gençoğlu'yla tanıştıran Ahmet Kural'a hamilelik müjdesi geldi.
Medyatava'nın haberine göre; 37 yaşındaki Sıla hamile. Sevgilisi Ahmet Kural ile bebek haberini büyük bir sevinçle karşılayan güzel şarkıcı, nazar korkusuyla bu çok yeni gelişmeyi şimdilik gizlemeyi tercih ediyor.
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