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Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan bebek bekliyor

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan bebek bekliyor.14844
  • Giriş : 03.10.2017 / 13:23:00

Şarkıcı Sıla, aşk yaşadığı Ahmet Kural'dan bebek bekliyor.

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Beşik Modelleri

Uzun zamandır oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla'yı bebek heyecanı sardı. Geçtiğimiz yaz sevgilisini annesi Ömür ve babası Şükrü Gençoğlu'yla tanıştıran Ahmet Kural'a hamilelik müjdesi geldi.

Medyatava'nın haberine göre; 37 yaşındaki Sıla hamile. Sevgilisi Ahmet Kural ile bebek haberini büyük bir sevinçle karşılayan güzel şarkıcı, nazar korkusuyla bu çok yeni gelişmeyi şimdilik gizlemeyi tercih ediyor.

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