Şarkıcı Sıla'dan Afrin operasyonu açıklaması!
Oyuncu Ahmet Kural ile ayrılığı sonrası magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Afrin operasyonuna değindi.
Sıla, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Günler zor geçiyor. Afrin'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum."
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