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Şarkıcı Sıla'dan Afrin operasyonu açıklaması!

Şarkıcı Sıla'dan Afrin operasyonu açıklaması!.13041
  • Giriş : 24.01.2018 / 09:42:00

Sevilen şarkıcı Sıla, Afrin'e düzenlenecek operasyonla ilgili mesaj paylaştı.

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Oyuncu Ahmet Kural ile ayrılığı sonrası magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Afrin operasyonuna değindi.

Sıla, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Günler zor geçiyor. Afrin'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum."

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