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Şarkıcı Sıla'dan kötü haber! Hastanelik oldu

Şarkıcı Sıla'dan kötü haber! Hastanelik oldu.22448
  • Giriş : 02.07.2018 / 13:16:00

Şarkıcı Sıla, güneşte fazla kalınca hemen hastaneye koştu.

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Büyüyen Beşik

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Sıla, gittiği tatilde güneşte fazla kalınca cildi zarar gördü. Rahatsızlık yaşayan Sıla hemen Nişantaşı'nda özel bir hastaneye koştu.

Hastane çıkışı konuşan sanatçı, "Önemli bir durum yok. Dermatolog ufak bir işlem yaptı" açıklamasını yaptıktan sonra eczaneden doktorunun yazdığı ilaçları aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınan ünlü şarkıcı, kısa bir süre eczanenin önünde aracını bekledi. Sıla'nın güneşte fazla kaldığı için cildinin zarar gördüğü öğrenildi.

TRT

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