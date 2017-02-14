Sıla kaza geçirdi
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, TEM otoyolunda Sakarya bölümünde cipiyle trafik kazası geçirdi. Sıla'nın sağlık durumu merak konusu olurken konuya ilişkin açıklama geldi. Ünlü şarkıcı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada, araç içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hafif yaralanan Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar Kızıl ve Sarıkaya ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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