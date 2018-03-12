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Şarkıcı Yaşar İpek ile Seren Serengil ayrıldı

Şarkıcı Yaşar İpek ile Seren Serengil ayrıldı.15285
  • Giriş : 12.03.2018 / 12:21:00

Şarkıcı Yaşar İpek ile ünlü isim Seren Serengil'in ayrıldığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Olay kadın Seren Serengil'den kötü haber geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın bittiğini Yaşar İpek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yaşar İpek ınstagram hesabından"Sevgili arkadaşlar Seren Hanım ile ilişkimizi bitirmeye karar verdik... allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin" mesajını paylaştı.

Aynı saatlerde Seren Serengil de "Kavuşamayanlara ağlıyoruz bu gece..." notu ile manidar bir paylaşım yaptı.

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