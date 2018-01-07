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Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor

Şarkıcı Ziynet Sali, eski futbolcuyla evleniyor.14532
  • Giriş : 07.01.2018 / 13:22:00

Eski kaleci Tolga Temiz, üç aydır birlikte olduğu Ziynet Sali’ye evlenme teklif etti. Sali ise, 'Evet' dedi.

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Yaklaşık üç aydır birlikte olan Ziynet Sali ile Tolga Temiz, evlilik kararı aldı. 29 yaşındaki eski futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıya evlenme teklifinde bulundu. ◊ Beklediği yanıt geldi, Sali teklife “evet” dedi. Temiz’in, Gülşen ve Demet Akalın’da da birer eşi olan 600 bin lira değerindeki pırlanta yüzükten sipariş verdiği öğrenildi. 

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