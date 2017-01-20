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Sarp Levendoğlu eski eşini takibe aldı

Sarp Levendoğlu eski eşini takibe aldı.16566
  • Giriş : 20.01.2017 / 12:56:00

Sarp Levendoğlu, eski eşi Birce Akalay'ı yeniden takibe aldı.

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Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın boşanma kararları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarp Levendoğlu'nun hakkında Derya Şensoy ile aşk yaşadığı dedikoduları çıkmıştı.

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

İHANET İDDİALARI İLE GÜNDEME GELDİLER

Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı.

BİRBİRLERİNİ SİLMİŞLERDİ

Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

SARP, YENİDEN TAKİBE ALDI

Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı.

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışmış, ikili kısa sürede nikah masasına oturmuştu.

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