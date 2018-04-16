Şaş'a: Hasan Bey alkollüyse ambulans çağıralım
Dün akşam oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından sonra ortalık karıştı. Hasan Şaş'ın Arda'ya tepkisi ise çok konuşuldu.
Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi. Arda Turan, devre arasında da olayların merkezindeydi!
Galatasaray, Medipol Başakşehir'i sahasında 2-0'la geçip liderlik koltuğuna yeniden otururken, maç öncesi Sarı Kırmızılı taraftarların Arda Turan'a tepkisi vardı.
Arda Turan yıllar sonra Türk Telekom Stadyumu'na gelmiş ancak pek de hoş karşılanmamıştı.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynana Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıktı.
Sahaya adım atar atmaz Galatasaraylı taraftarlar Arda'yı ıslıkaldılar. maç içinde de birçok kez pozisyonalrda Arda'ya tepki vardı.
Galatasaray taraftarı maç öncesinde 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir' pankartıyla Arda'ya mesaj göndermişti.
Galatasaray taraftarı Başakşehir sahaya çıkınca "Cimbom'u satanı biz de sararız" diye tezahürat yaptı. Taraftarlar Emre Belözoğlu'na da tepki gösterirken, küfürlüerin de duyulması üzerine stat hoparlörlerinden anons yapıldığı duyuldu.
Devre arasında ise koridorda Galatasaray'ın iki efsanesi büyük tartışma yaşadı, ortam gerildi. Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, Arda'nın koridorda yüksek sesle bağırması ve hakem Halil Umut Meler'e tepkisi üzerine sinirlendi.
Arda'nın hakeme tepki gösterdiğini gören Hasan Şaş, "Ayıptır. Efendi ol!" diye bağırdı.
Hasan Şaş ayrıca sinirlerine hakim olamadı ve kendini yerlere attı. Hasan Şaş'ın kendini yere atmasının ardındansa Spor Şube Amirliğinden bir memur ""Hasan Bey alkollü mü? Ambulans çağıralım mı?" ifadesini kullandı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu
Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye hibe edeceğiz!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımı ile ilgili yeni planlarını anlattı.
Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj
Arda Turan, Galatasaray'la oynadıkları maçın ardından açıklama yaptı.
Galatasaray şampiyonluk yolunda: 2-0
Galatasaray, haftanın en kritik mücadelesinde Başakşehirspor'u 2-0 mağlup etti.
Arda Turan'a sert tepki! İşte o pankart!
Galatasaray taraftarı Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a tepki göstermeye hazırlanıyor.
Yılmaz Vural klasiği! Oyuncunun boğazına sarıldı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç içerisinde çileden çıktı.