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SAT'lar El Bab'ı temizleyecek!

SAT'lar El Bab'ı temizleyecek!.31061
  • Giriş : 15.02.2017 / 08:16:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarı ile yürüttüğü operasyonda gelişme kaydedildi.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab'da kontrol sağlandı. TSK, mahallerdeki mayın ve bubi tuzaklarını temizlemek için harekete geçti. Operasyonlara Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı'na bağlı timler de katılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 9 Aralık’ta Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında başlattığı operasyonla El Bab’da önemli ölçüde kontrolü sağlarken, kent merkezinde ele geçirilen mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizlenmesine geçildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) Komutanlığı Mayın İmha Timleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı. EYP, bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman olan SAS timleri, terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına karşı Aralık 2015’te Cizre’de de görev alarak, birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti.

3750 EYP, 66 MAYIN İMHA EDİLDİ

Askeri kaynaklar, El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle tuzaklama yaptığını belirterek, bu tuzakların temizlenmesinin zaman aldığını, bu nedenle tam kontrol sağlamanın uzadığını söyledi. Aynı kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı 24 Ağustos 2016 ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Suriye’nin kuzeyinde ele geçirilen bölgelerde 3 bin 750 EYP ve 66 mayının imha edildiği bilgisini paylaştı. TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili bilgilendirmesine göre, dün sabah saat 07.00’ye kadar yapılan hava harekâtları ve karadaki çatışmalar sonucu 26 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Türk savaş uçakları, 41 bina ile 1 bombalı araç ve 1 komuta kontrol merkezini imha etti. Topçu atışlarıyla da 135 DEAŞ hedefi baskı altına alındı. Bu arada Türk Özel Kuvvetler’e bağlı keskin nişancılar, El Bab ile Kabbasin arasındaki bir bölgede DEAŞ’tan aldıkları bir binaya ‘Sniper Kafe’ adını verdi. Özel kuvvetler, Türk bayrağı astıkları duvara Fransızca, ‘Le Cafe de Sniper’ yazdı. Fotoğrafı, güvenlik uzman Abdullah Ağar sosyal medyada paylaştı.

RUSYA İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Askeri kaynaklar, 9 Şubat’ta Rus savaş uçağının El Bab’da Türk tankçıların kaldığı karargâhı vurmasından sonra, Türk ve Rus askeri makamları arasında daha kapsamlı ve etkin koordinat birimleri kurulması için iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini söylediler. Görüşmelerde birimlerin nasıl oluşturulabileceğinin konuşulduğu bildirildi.

1 PYD/PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Mardin Nusaybin’in karşısında terör örgütü PYD / PKK kontrolünde olan Suriye topraklarından Türkiye’ye ateş açıldı. Hudut emniyetinde görev yapan güvenlik güçlerini hedef alan PYD/PKK unsurlarına, Türk topçu birliği anında misliyle karşılık verdi. 1 PYD/PKK’lının öldüğü tespit edildi.

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