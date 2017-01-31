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Savaş gemisi roketle vuruldu

Savaş gemisi roketle vuruldu.4554
  • Giriş : 31.01.2017 / 09:02:00

Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi Yemen açıklarında vuruldu.

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Husiler, Suudi Arabistan'a ait olan bir savaş gemisini ülkenin batı kıyısındaki liman kenti Hudaydah açıklarında roketle vurdu. Husiler, Yemen'de iktidara karşı İran'ın desteği ile savaş veriyor. Olayda 2 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan saldırıda, fırlatılan roketin isabet etmesiyle gemiden bir alev topu yükseliyor.

Çalkantılı yıllar geçiren Yemen, halihazırda fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Ülkenin doğusu, orta kesimleri ile Aden ve Taiz'i de kapsayan güneybatı kentlerini Abdurabbu Mansur Hadi kontrol ediyor. Ülkenin batısı neredeyse tamamen İran destekli Husilerin elinde. Bu iki grup, Mart 2015'ten bu yana savaşıyor.

Husilere karşı operasyon yapan Suudi Arabistan'ın saldırılarında 2016 yılı içerisinde yüzlerce sivil öldü. Husiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmaların bilançosu ise, 10 binden fazla ölüm.

Ülkenin orta kesimlerinde bir başka güç dikkat çekiyor, El Kaide. Kuzeyden güneye önemli bir bölgeyi kontrol eden terör örgütü, güneybatıya doğru bazı sahil kentlerinde de otorite kurdu.

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