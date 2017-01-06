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Savaş uçakları havalandı!

Savaş uçakları havalandı!.23522
  • Giriş : 06.01.2017 / 23:01:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada savaş uçaklarının havalandığı belirtildi.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından akşam saatlerinde çok önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada göre havalanan savaş uçakları Kandil'i havadan bombaladı.

İşte Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir.       

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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