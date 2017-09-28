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Savcı şüphelendiği için DNS testi de istemiş

Savcı şüphelendiği için DNS testi de istemiş.17613
  • Giriş : 28.09.2017 / 19:12:00

Emrah Serbes'in karıştığı trafik kazasında savcının bir şeylerden şüphelendiği ortaya çıktı.

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Sepet Beşik

Savcının kazayı Emrah Serbes'in yapmış olabileceğine ilişkin şüphe duyduğu ve bunun için bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Serbes hastanedeyken kaza sırasında aracı kullandığını beyan eden Kenan Doğru'nun bu beyan üzerine tutuklandığı, ancak beyan yeterli olmadığından durumu şüpheli bulan savcının deliller üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Savcılığın talebiyle kazaya neden olan araçtaki hava yastığındaki kan, kıl ve tüy örnekleriyle kamera kayıtları incelemeye alındı. Ancak kamera kayıtları gece ve karanlık tünele ait olduğundan aracı kullanan kişinin tam belli olmaması üzerine bu deliller beklendi.

HAVA YASTIĞINDAN ÖRNEKLER İNCELEMEYE ALINDI

Bu kapsamda şoför hava yastığı üzerindeki kan örnekleri alınarak Kenan Doğru ve Emrah Serbes’ten alınacak örneklerle Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılması talimatı verildi. Bölge Kriminal Laboratuvarı'ndan sonuçlar beklenirken Serbes, sosyal medya hesabından itirafta bulunup Torbalı Savcılığı'na teslim oldu. Emrah Serbes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in aracının önündeki araca arkadan çarparak birlikte bariyerlere çarptıkları da ortaya çıktı.

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